Sahil Güvenlik ekipleri denizde mahsur kalan göçmenleri kurtardı - Son Dakika
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Sahil Güvenlik ekipleri denizde mahsur kalan göçmenleri kurtardı

21 dakika önce

LASTİK botlarla Avrupa'ya geçmek isterken, Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından denizin ortasında mahsur bırakılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri denizde mahsur kalan göçmenleri kurtardı, System.String[]

LASTİK botlarla Avrupa'ya geçmek isterken, Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından denizin ortasında mahsur bırakılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa'ya geçmek üzere lastik botlarla denize açılan göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atabilecek her türlü olumsuzluğa karşı Sahil Güvenlik ekiplerinin gece gündüz hazırlıklı durumda beklediği kaydedildi. Yaşanan tüm gelişmelere rağmen göçmenlerin yalnızlığa terk edilmediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'BOTLARIN BENZİN HORTUMLARI KESİLİYOR'

"Deniz yolu ile Yunanistan'a geçmek üzere denize açılan göçmenler, Yunanistan karasularına girdiklerinde, Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından orta hatta sürükleniyor, göçmenlerin botlarının benzin hortumları kesilerek hareket etmelerine engel olunuyor. Denizin ortasında hareketsiz halde kalan ve olumsuz deniz koşullarında çaresizliğe terk edilen göçmenlere Sahil Güvenlik Teşkilatı olarak el uzatıyoruz, yaşanan tüm gelişmelere rağmen onları yalnızlığa terk etmiyoruz."

Botlarında mahsur kalan bir grup göçmenin kurtarılma anı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşıldı.

Görüntü dökümü:

Mahsur kalan göçmenin açıklaması

Botun kurtarılma anı

Haber:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:53 Kaynak: DHA
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