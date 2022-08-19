Ege Denizi'nde 7 ayda 11 bin 111 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Ege Denizi'nde 7 ayda 11 bin 111 düzensiz göçmen kurtarıldı

19.08.2022 11:10
Ege Denizi'nde 7 ayda 11 bin 111 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri, Ege Denizi'nde 1 Ocak-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında 9 bin 973'ü Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilmiş, 1138'i çeşitli nedenlerle mahsur kalmış 11 bin 111 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Ege Denizi'nde 1 Ocak-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında 9 bin 973'ü Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilmiş, 1138'i çeşitli nedenlerle mahsur kalmış 11 bin 111 düzensiz göçmeni kurtardı.

Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin düzensiz göçü önleme ve denizde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Büyük umutlarla açıldıkları denizde Yunanistan unsurlarına yakalanan, motorları sökülüp, can yelekleri alınarak Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenlerin son umudu Türk Sahil Güvenlik ekipleri oluyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesinden derlenen bilgilere göre, ekipler, 1 Ocak-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itildiği tespit edilen 9 bin 973 düzensiz göçmeni kurtardı.

Bu yıl 7 ayda en çok geri itme olayı 1933 düzensiz göçmenle temmuz ayında tespit edildi.

Motor arızası, teknelerinin su alması gibi nedenlerle denizde ölümle burun buruna gelen ve yardım çağrısında bulunan 1138 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Ekipler, 7 ayda 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştı.

Düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalışan 80 gözmen kaçakçısı da ekiplerce gözaltına alındı.

Göçmenlerle birlikte yurt dışına kaçmaya çalışan 17 kişi de yakalandı.

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Yunanistan'ın, göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi Yunanistan'ın, göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi MSB paylaştı: Yunanistan yine göçmenleri Türk karasularına itti MSB paylaştı: Yunanistan yine göçmenleri Türk karasularına itti
Kaynak: AA

Yunanistan, Ege Denizi, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 7 ayda 11 bin 111 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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