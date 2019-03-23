Sahil Güvenlik Ekipleri Kaçak Göçmenlere Göz Açtırmıyor
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinden fiber tekneyle Yunan adalarına gitmeye çalışan 6 kaçak göçmen yakalandı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinden fiber tekneyle Yunan adalarına gitmeye çalışan 6 kaçak göçmen yakalandı.
Bugün sabah saatlerinde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri Kargı
adası önünde ilerleyen fiber bir tekne farketti. Tekneyi durduran ekipler 5'i Filistin
, 1 Yemen
uyruklu 6 göçmeni Yunan adalarına gitmeye çalışırken yakaladı. Yakalanan göçmenler ve kullandıkları fiber tekne Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na götürüldü.
Kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresine gönderilerek sınır dışı edileceği öğrenildi. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:19 Kaynak: İHA
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