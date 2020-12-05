Sahil güvenlik ekipleri Kuşadası Körfezi'ni havadan ve denizden denetliyor - Son Dakika

Sahil güvenlik ekipleri Kuşadası Körfezi'ni havadan ve denizden denetliyor

Karantina kuralına uymayan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı

AYDIN - Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de uygulamaya konulan tedbirler Kuşadası'nda da etkin şekilde yürütülüyor.

Hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağına Kuşadalılar ve tatilciler uyarken, sahil güvenlik ekipleri de Kuşadası Körfezi'ni havadan ve karadan denetliyor. Denetlemelerde ve karantina kuralına uymayan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kuşadası sahil güvenlik karakol komutanlığına bağlı ekipler hem havadan helikopterle hem de denizden botlarla Kuşadası Körfezi'nde denetlemelerini gündüz de sürdürdü. Balıkçı teknelerini kontrol eden sahil güvenlik ekipleri, ev karantina kuralını ihlal eden A.Y. isimli bir kişiye 3 bin 150 TL para cezası uygulayarak, adli işlem başlattı. A.Y. ise kalan karantina süresini geçirmek üzere Söke'deki Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.