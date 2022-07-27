Edinilen bilgiye göre, gece 00.30 sıralarında, Alaçatı Deliklikoy açıklarında bir lastik bot içindeki düzensiz göçmenleri tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, müdahale ederek durdurdu. Lastik bottaki 46 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince Çeşme limanına getirildi. Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Alaçatı, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çeşme açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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