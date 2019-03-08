Sahil Güvenlik Ekipleri Mültecilere Geçit Vermedi
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan adalarına yasadışı yollarla geçmeye çalışan mültecilere Sahil Güvenlik ekipleri geçit vermedi.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinden Yunanistan
adalarına yasadışı yollarla geçmeye çalışan mültecilere Sahil Güvenlik ekipleri geçit vermedi. 25 Filistin
uyruklu mülteci deniz ortasında kıs kıvrak yakalandı.
Yalıkavak Tilkicik Koyu'ndan denize açılan kaçak göçmenler, yapılan ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı. Yasadışı yollardan Yunanistan'ın Leros Adası'na geçmek için akşam saatlerinde Tilkicik Koyu'ndan fiber tekneye bindirilen Filistinliler kısa süre denizde ilerledikten sonra çevredekiler tarafından ihbar edildi. İhbarı alan Yalıkavak Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri kısa sürede ihbara konu tekneyi durdurdu. Fiber teknede bulunan 25 Filistinli Sahil Güvenlik botu ile Turgutreis
Limanı'na getirildi. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:49 Kaynak: İHA
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