SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ, VAN GÖLÜ'NDE KAÇAK GÖÇMENLERE GEÇİT VERMİYOR - Son Dakika
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SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ, VAN GÖLÜ'NDE KAÇAK GÖÇMENLERE GEÇİT VERMİYOR

23.05.2022 09:53

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde yasa dışı geçişlerin engellenmesi için geçen yıl başlatılan modüler beton duvar çalışmaları devam ediyor.

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde yasa dışı geçişlerin engellenmesi için geçen yıl başlatılan modüler beton duvar çalışmaları devam ediyor. Karadan jandarma ve hudut birlikleri, göl üzerinde ise Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı önlemlerle 2022'nin ilk 4 ayında sınırda 50 bin kaçak göçmenin geçişi engellendi, 761 organizatör yakalandı.

Kaçak geçişlerin engellenmesi için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar uzanan 560 kilometrelik duvarın, Van'ın Çaldıran ilçesindeki 64 kilometrelik bölümün 40 kilometresi tamamlandı. Kalan 24 kilometrelik bölümün bu yıl bitirilmesi hedefleniyor. Yüklenici firmalar tarafından kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle sınır hattına yerleştiriliyor. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar 26 mayın tarlası temizlenirken, duvar çalışmalarıyla birlikte İran sınır hattında 250 optik kule inşa edildi ve bu kulelerin yüzde 95'i bitti. Kulelerin bazılarında 16 kilometreye kadar cisim ve canlı tespiti yapılabiliyor. Kulelerin yanı sıra sınır hattında 284 termal kamera bulunuyor.

MOBİL RADARLA TESPİT

Türkiye'de denize kıyısı olan 4 bölge komutanlığına bağlı 85 üsse konuşlu Sahil Güvenlik Komutanlığı, 27 Haziran 2020'de 61 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği Van'da geçen yıl kuruldu. Karadan güvenlik güçlerine yakalanmamak için, göl üzerinden teknelerle Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek isteyen kaçak göçmenlere karşı Sahil Güvenlik 14'üncü Grup Komutanlığı, 3 botla, 7 gün 24 saat denetim yapıyor. Ekipler, 95 kilometre menzili bulunan mobil radarlarla yerleri tespit edilen, kaçak göçmenlere müdahale ederek, geçişlerini engelliyor.

Ekipler tarafından yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim ediliyor.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ, VAN GÖLÜ'NDE KAÇAK GÖÇMENLERE GEÇİT VERMİYOR
SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ, VAN GÖLÜ'NDE KAÇAK GÖÇMENLERE GEÇİT VERMİYOR
SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ, VAN GÖLÜ'NDE KAÇAK GÖÇMENLERE GEÇİT VERMİYOR
SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ, VAN GÖLÜ'NDE KAÇAK GÖÇMENLERE GEÇİT VERMİYOR

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Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik, Çaldıran, İran, Van, Güncel, Son Dakika

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