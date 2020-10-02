Sahil güvenlik ekiplerince son bir haftada 214 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada 214 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 3 göçmen kaçakçısının da yakalandığını bildirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, "7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 25 Eylül ve 1 Ekim arasında gerçekleşen 7 olayda, toplam 214 düzensiz göçmen yakalanmış/kurtarılmış ve 3 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır." ifadelerine yer verildi.