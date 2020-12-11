Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan denetimde 15 ton hamsiye el konuldu - Son Dakika

Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan denetimde 15 ton hamsiye el konuldu
11.12.2020 00:53
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, hamsi avından dönen balıkçı teknelerinin Sahil Güvenlik ekiplerince denetlemesi sonucu yasal boy sınırının altında olduğu tespit edilen 15 ton hamsiye el konuldu.
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, hamsi avından dönen balıkçı teknelerinin Sahil Güvenlik ekiplerince denetlemesi sonucu yasal boy sınırının altında olduğu tespit edilen 15 ton hamsiye el konuldu.
Karasu Sahil Güvenlik ekipleri, sorumluluk sahası içerisinde denetime çıktı. Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında hamsi avından dönen tekneler denetlendi. Akçakoca İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi ile yapılan denetimde boyu yasal sınırın altında olduğu tespit edilen 15 ton hamsiye el konuldu. Su Ürünleri Kanunu kapsamında tekne kaptanı ve tayfalara idari para cezası uygulandı.
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