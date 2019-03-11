Son Dakika Haberleri: Sahil Güvenlik Ekiplerine Yakalandılar

Sahil Güvenlik Ekiplerine Yakalandılar

14 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına yasa dışı yollarla kaçmak isteyen 20 mülteci Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıs kıvrak yakalandı.

Sahil Güvenlik Ekiplerine Yakalandılar, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına yasa dışı yollarla kaçmak isteyen 20 mülteci Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıs kıvrak yakalandı.

Bodrum'dan lastik bot ile denize açılan 10 mülteci Görece adası yakınlarından Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisindeki 9 Filistin ve 1 Yemen uyruklu toplam 10 kaçak göçmen yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına kaçmak isterken yakalandı. Sahil güvenlik komutanlığına getirilen 10 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Yabancılar şubeye teslim edileceği öğrenildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

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