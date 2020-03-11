Sahil Güvenlik, Enez'de denize açılan 47 göçmeni durdurdu - Son Dakika

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Sahil Güvenlik, Enez'de denize açılan 47 göçmeni durdurdu
7 saat önce
EDİRNE'nin Enez ilçe sahilinde lastik botla Yunanistan'a gitmek üzere açılan 47 göçmen, deniz geçişlerinin tehlikeli olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:21 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Enez ilçe sahilinde lastik botla Yunanistan'a gitmek üzere açılan 47 göçmen, deniz geçişlerinin tehlikeli olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.
Edirne'den göçmenlerin Avrupa'ya geçişleri sürerken, Enez ilçe sahilinde lastik botla Yunanistan'a gitmek üzere Ege Denizi'ne açılan Afganistan, İran ve Nepal uyruklu 12'si çocuk, 13'ü kadın, 47 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Deniz geçişlerinin tehlikeli olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, Enez'deki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
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