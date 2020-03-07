Sahil güvenlik gemisi, geri itme sebebiyle türk karasularına giren yunan gemisini, böyle... - Son Dakika

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Sahil güvenlik gemisi, geri itme sebebiyle türk karasularına giren yunan gemisini, böyle...
7 saat önce
Sahil Güvenlik Gemisi, geri itme sebebiyle Türk karasularına giren Yunan gemisini, böyle uzaklaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:38 Kaynak: DHA
Sahil Güvenlik Gemisi, geri itme sebebiyle Türk karasularına giren Yunan gemisini, böyle uzaklaştırdı
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