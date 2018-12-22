"Sahil Güvenlik, kapasitesinin 4'te 3'ünü düzensiz göçe ayırdı"
19 dakika önce
İçişleri Bakanı Soylu, bu yıl 251 bin 794 düzensiz göçmen yakalandığını, Sahil Güvenlik Komutanlığının kapasitesinin 4'te 3'ünü düzensiz göçle mücadeleye ayırdığını belirtti.
İçişleri Bakanı Soylu, bu yıl 251 bin 794 düzensiz göçmen yakalandığını, Sahil Güvenlik Komutanlığının kapasitesinin 4'te 3'ünü düzensiz göçle mücadeleye ayırdığını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:18
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