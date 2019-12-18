Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

7 saat önce

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 4 fotoğraf için oy kullandı.

Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı, System.String[]

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 4 fotoğraf için oy kullandı.

Kendir, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fotoğrafların her birinin ayrı güzel olduğunu ifade eden Kendir, geçen yılki oylamada da seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" başlıklı fotoğrafı için oy kullanan Kendir, "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Son yıllarda mesailerinin büyük çoğunluğunu düzensiz göçmenleri kurtarmak için harcadıklarını belirten Kendir, düzensiz göçmenlerle ilgili olduğundan "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun çektiği iki kareye oy verdiğini söyledi.

Göç yolunda hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısında bu yıl geçen yıllara göre azalma olduğunu kaydeden Kendir, hayatını kaybedenler için üzüldüklerini ve ölümleri en düşük seviyede tutmak için büyük gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

Kendir'in spor kategorisindeki tercihi ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafı oldu.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:38 Kaynak: AA
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