Sahil Güvenlik Komutanı Kendir Sinop'ta ziyaretlerde bulundu

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Sinop'ta ziyaretler yaptı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sinop'a gelen Kendir ve beraberindeki heyet, Sinop Valisi Köksal Şakalar'ı makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Kendir, bir süre Vali Şakalar ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Kendir ve beraberindekiler, Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanlığına geçerek yetkililerden bilgi aldı.