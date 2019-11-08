Sahil Güvenlik Komutanı Kendir Sinop'ta ziyaretlerde bulundu
6 saat önce
Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Sinop'ta ziyaretler yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:42 Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Sinop'ta ziyaretler yaptı.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sinop'a gelen Kendir ve beraberindeki heyet, Sinop Valisi Köksal Şakalar'ı makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Kendir, bir süre Vali Şakalar ile görüştü.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Kendir ve beraberindekiler, Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanlığına geçerek yetkililerden bilgi aldı.
Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı ABD'li milyarder Bloomberg başkanlık yarışında Trump'a rakip oluyor Siyanürle intihar eden 4 kardeşin Mersin'deki üvey kardeşleri konuştu: Hiçbir şekilde yüzlerini görmedik MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır