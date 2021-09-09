Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Van'da Asayiş Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

VAN'a gelen Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Vali Mehmet Bilmez başkanlığındaki Asayiş Toplantısı'na katıldı.

Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Kendir, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi. Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın tarafından karşılanan Tümamiral Kendir, ilk olarak Vali Bilmez başkanlığındaki Asayiş Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı yerleşkesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı'nı ziyaret eden Vali Bilmez, Tümamiral Kendir ve beraberindeki heyet, Edremit Marina'da bulunan ve 1 Eylül itibarıyla Van Gölü'ndeki güvenliğin sağlanması için göreve başlayan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na geçti. Botlarda inceleme yapan Tümamiral Kendir, Van Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Fırat Aslan'dan bilgi aldıktan sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın konuşlanacağı alanda inceleme yaptı.Tümamiral Kendir, incelemelerinin ardından Vali Bilmez'i de makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tümamiral Kendir'e hediye verildi. Sahil Güvenlik Komutanı Kendir'in programı, Sahil Güvenlik botuyla Van Gölü'nde tur atılmasıyla son buldu.