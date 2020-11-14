Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Kendir'den Vali Su'ya ziyaret - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Kendir'den Vali Su'ya ziyaret
14.11.2020 12:10
Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, bir dizi incelemede bulunmak üzere geldiği Mersin'de Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.
Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, bir dizi incelemede bulunmak üzere geldiği Mersin'de Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.
Sahil Valilik'te gerçekleşen ziyarette Tuğamiral Kendir'e Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek eşlik etti. Ziyarette, Tuğamiral Kendir'in günün anısına Valilik Şeref Defterini imzalamasının ardından makama geçildi. Vali Su, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'e ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarette, bir süre sohbet edilerek görüş alışverişinde bulunuldu. - MERSİN
Son Dakika Luis Alberto'dan kulübü Lazio'ya sert eleştiri: Kulübe uçak alacağınıza bizim maaşlarımızı ödeyin "Başıma talih kuşu kondu" diyen taksici hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı "Ne bakıyorsun?" tartışmasında silahlar çekildi: 1'i ağır 2 yaralı Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı