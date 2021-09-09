Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Van'da - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, bazı ziyaretler gerçekleştirmek üzere Van'a geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın tarafından karşılanan Kendir, asayiş toplantısına katıldı.

Daha sonra beraberindekilerle Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı yerleşkesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Bot Komutanlığını ziyaret eden Kendir, Van Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Fırat Aslan'dan bilgi aldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının konuşlanacağı alanda incelemede bulunan Kendir, daha sonra sahil güvenlik botuyla Van Gölü'nde tur attı.

ArdındanValiliği ziyaret eden Kendir, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Bilmez ile bir süre görüştü.

Görüşmenin ardından Bilmez ve Kendir, karşılıklı hediye takdiminde bulundu.