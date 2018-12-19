Son Dakika Haberleri: Sahil Güvenlik Komutanının Oyu "Gazze'de Türk Bayrağı"Na

Sahil Güvenlik Komutanının Oyu "Gazze'de Türk Bayrağı"Na

1 saat önce

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan Tuğamiral Kendir, daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Kendir, "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze'de Türk bayrağı", "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" ve "spor" kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" fotoğrafına oy verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:40 Kaynak: AA

Gazze, Güncel
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