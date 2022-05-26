Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 yılı genel atamaları açıklandı - Son Dakika
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Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 yılı genel atamaları açıklandı

26.05.2022 13:56
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 yılı genel atamaları açıklandı

SAHİL Güvenlik Komutanlığı'nda 1586 personelin yeni görev yerleri belli oldu.

SAHİL Güvenlik Komutanlığı'nda 1586 personelin yeni görev yerleri belli oldu.

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile gerçekleştirilen 2022 yılı atamaları kapsamında; subay, astsubay ve uzman erbaşlardan hizmet bölgelerinde görev süresini tamamlayan 220 subay, 591 astsubay ve 775 uzman erbaşın yeni görev yerleri belirlendi. Atama takvimine uygun yürütülen ve atama isteğinde bulunan Sahil Güvenlik personelinin tercihleri göz önüne alınarak yapılan atamalar kapsamında, 1586 personelin görev yeri değişti.


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Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik, Astsubay, Subay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 yılı genel atamaları açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 yılı genel atamaları açıklandı - Son Dakika
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