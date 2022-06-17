Sahil Güvenlik Komutanlığı 40 yaşında - Son Dakika
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Sahil Güvenlik Komutanlığı 40 yaşında

17.06.2022 14:44
Sahil Güvenlik Komutanlığı 40 yaşında

Samsun'da, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Samsun'da, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bahadır, burada yaptığı konuşmada, "mavi vatan" denizlerin koruyucu kalkanı Sahil Güvenlik Komutanlığının dünyada örnek alınan sahil güvenlik olma yolunda ilk adımının 40 yıl önce atıldığını söyledi.

Bahadır, "Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak vizyonumuz denizlerde akla ilk gelen, güven veren, saygın bir kurum olmaktır. Yürütülen projeler ve iyi eğitilmiş personelimiz ile görevlerimizi en iyi şekilde icra ederek hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemekteyiz." dedi.

Törene İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ogün Şahin ile askerler ve emniyet mensupları katıldı.

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Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahil Güvenlik Komutanlığı 40 yaşında - Son Dakika

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