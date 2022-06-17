Sahil Güvenlik Komutanlığı 40 yaşında

Bahadır, "Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak vizyonumuz denizlerde akla ilk gelen, güven veren, saygın bir kurum olmaktır. Yürütülen projeler ve iyi eğitilmiş personelimiz ile görevlerimizi en iyi şekilde icra ederek hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemekteyiz." dedi.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Samsun, Güncel, Son Dakika

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