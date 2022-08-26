Türkiye 'deki 4 büyük arama kurtarma gemisinden olan TCSG Güven Gemisi 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü Mudanya ilçesi BUDO iskelesinde 10: 00 ile 18: 00 saatleri arasında ziyarete açılacak. Ziyaretçiler dev gemiyi ücretsiz olarak gezip yetkili personelden gemi hakkında bilgi alabilecek.

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dev arama kurtarma gemisi ziyarete açılıyor - Son Dakika

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