Dev arama kurtarma gemisi ziyarete açılıyor - Son Dakika
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Dev arama kurtarma gemisi ziyarete açılıyor

26.08.2022 20:08
Dev arama kurtarma gemisi ziyarete açılıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki 88 metre 60 santim uzunluğundaki arama kurtarma gemisi vatandaşların ziyaretine açılıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki 88 metre 60 santim uzunluğundaki arama kurtarma gemisi vatandaşların ziyaretine açılıyor.

Türkiye'deki 4 büyük arama kurtarma gemisinden olan TCSG Güven Gemisi 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü Mudanya ilçesi BUDO iskelesinde 10: 00 ile 18: 00 saatleri arasında ziyarete açılacak. Ziyaretçiler dev gemiyi ücretsiz olarak gezip yetkili personelden gemi hakkında bilgi alabilecek.

(Ahmet Faruk Çabuk - İHA)

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Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dev arama kurtarma gemisi ziyarete açılıyor - Son Dakika

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