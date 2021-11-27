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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 14 bin 708 kişiyi kurtardı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 14 bin 708 kişiyi kurtardı

27.11.2021 14:18
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 14 bin 708 kişiyi kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yılbaşından bugüne kadar denizde zor durumda kalan ve hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya olan 14 bin 708 kişiyi kurtardığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yılbaşından bugüne kadar denizde zor durumda kalan ve hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya olan 14 bin 708 kişiyi kurtardığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk kara sularında zor durumda kalan ve yardıma ihtiyaç duyan her can ve canlının yerine kendisini koyarak en kısa sürede onlara ulaşmayı ilke edinen Sahil Güvenlik Komutanlığı, etkinliği yüksek arama kurtarma operasyonlarıyla 14 bin 708 kişiyi kurtardı.

Türkiye'nin her yerinde zor durumda kalan kişilere hiçbir ayırım yapmaksızın yardım eli uzatan Komutanlık, deniz ve hava unsurlarıyla gerçekleştirdiği tıbbi tahliye faaliyetleriyle de 2021'de 204 kişinin en yakın sağlık kuruluşuna transferini gerçekleştirerek, mümkün olan en kısa sürede tıbbi yardıma ulaşmalarını sağladı.

Geçen yıl düzenlenen arama kurtarma operasyonlarıyla 12 bin 655 kişi denizden sağ kurtarıldı ve 186 kişinin tıbbi yardıma ulaşması sağlandı.

Başarılı operasyonlarıyla tüm dünyanın dikkatini çekiyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir yandan denizde zor durumda olanların yardımına en kısa sürede yetişirken, diğer yandan da en kaliteli hizmeti en kısa sürede vermek üzere her geçen yıl personel, deniz ve hava unsurları, teknolojik imkan ve kabiliyetlerini geliştiriyor.

Türkiye'nin her yerinde tüm zorlukların üstesinden gelerek, etkin arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığı, 85 farklı noktasında konuşlanarak ülkenin sahil şeridinde operasyonel etkinliğini en yüksek seviyede sağlayacak şekilde görev yapıyor.

Ülkenin egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında güvenlik ve emniyeti sağlayan Sahil Güvenlik Komutanlığı, sahip olduğu esnek ve etkili yapısı, gerçekleştirdiği etkin ve başarılı arama kurtarma operasyonlarıyla tüm dünyanın dikkatini çekiyor.

Dünyadaki tüm gelişmeleri takip ederek değişimlere ayak uydurmak üzere çaba sarf eden komutanlığın sahip olduğu başarı düzeyi, yabancı ülkelerin sahil güvenlik personelinin eğitilmesi konusunda da kuruma oldukça önemli bir sorumluluk yüklüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığının sahip olduğu bilgi ve deneyimler ile envanterindeki deniz, hava ve kara unsurlarının teknolojik donanımı ve kullanımına ilişkin bilgiler, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığında yabancı ülkelerin sahil güvenlik teşkilatlarında görev yapan askeri personele aktarılıyor.

Komutanlığın bugüne kadar 22 dost ve müttefik ülkeden eğitim verdiği personel sayısı 2 bin 47 kişiye ulaştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 14 bin 708 kişiyi kurtardı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 14 bin 708 kişiyi kurtardı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 14 bin 708 kişiyi kurtardı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 14 bin 708 kişiyi kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Arama Kurtarma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 14 bin 708 kişiyi kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 14 bin 708 kişiyi kurtardı - Son Dakika
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