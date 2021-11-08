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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Van Gölü'nde 24 saat görevde - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Van Gölü'nde 24 saat görevde

08.11.2021 11:46
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Van Gölü'nde 24 saat görevde

Van Gölü'nde güvenliğin sağlanması amacıyla çalışma yürüten Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, düzensiz göçmenlerin bot ve teknelerle başka illere götürülmesinin engellenmesinde etkin rol oynuyor.

Van Gölü'nde güvenliğin sağlanması amacıyla çalışma yürüten Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, düzensiz göçmenlerin bot ve teknelerle başka illere götürülmesinin engellenmesinde etkin rol oynuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 1 Eylül'de Edremit ilçesinde konuşlandırılan Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı unsurları, 3 bin 713 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Van Gölü'nde güvenliği sağlamak için gece gündüz mesai yapıyor.

Sınır hattında ve kent merkezinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler, jandarma, özel harekat polisleri, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve güvenlik korucularının denetimleriyle geçişlerine izin verilmeyen düzensiz göçmenlerin alternatif rotaları haline gelen gölde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denetimlerini artırdı.

Denize kıyısı olan yerlerde bölge, grup ve bot komutanlıkları bulunan ve ilk kez denize kıyısı olmayan bir bölgede faaliyete başlayan Komutanlık, gölde hem güvenliği sağlıyor hem de göçmen kaçakçılığının önlenmesini sağlıyor.

Gölü 7 gün 24 saat gözetleyen ekipler, son teknolojiyle donatılan Sahil Güvenlik botlarıyla gölü kontrol altında tutuyor.

Batmak üzere olan bottaki göçmenler kurtarıldı

Ekipler, Van Gölü'nde 27 Haziran 2020'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 61 kişinin yaşamını yitirdiği olayın benzerlerinin yaşanmaması için ağır hava ve deniz koşullarında da canla başla görev yapıyor.

Termal ve gece görüş kameraları, üstün tespit kabiliyetine sahip radar sistemlerini kullanan ekipler, 21 Eylül'de gölde batmak üzere olan şişme botta 57 düzensiz göçmeni kurtardı.

Bölgede güvenliği sağlamak amacıyla diğer kolluk birimleri ile yakın iş birliği ve koordine halinde görevlerini yerine getiren ekipler, 13 Ekim ve 28 Ekim'de gerçekleştirdikleri müşterek operasyonlarda da termal kameralarla tespit edilen ve sahilden açılmak üzere olan 38 düzensiz göçmeni yakaladı.

Akadamar, Çarpanak, Adır ve Kuzu adalarına geçişlerin güvenli şekilde yapılmasına da öncülük eden ekipler, yerli ve yabancı turistlerin huzur ve güven ortamında seyahat etmelerini sağlıyor.

Gölde yaşayan endemik tür olan inci kefalinin korunması için de çalışma başlatan ekipler, balıkçıları denetliyor, kullanılan ağ ve avlanan balıkları kontrol ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Van Gölü'nde 24 saat görevde
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Van Gölü'nde 24 saat görevde
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Van Gölü'nde 24 saat görevde
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Van Gölü'nde 24 saat görevde
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Van Gölü'nde 24 saat görevde

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Van Gölü, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Van Gölü'nde 24 saat görevde - Son Dakika


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