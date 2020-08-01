Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden sosyal mesafe uyarısı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden sosyal mesafe uyarısı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kilyos sahilinde denetim yaptı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden sosyal mesafe uyarısı, System.String[]

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kilyos sahilinde denetim yaptı. Ekipler, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı yaparak, sahilin tüm noktalarını helikopter ve drone ile inceledi.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul'da denize girmek girmek isteyen vatandaşların en çok tercih ettikleri yerlerden biri de Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos sahili oldu. Vatandaşlar soluğu Kilyos sahilinde aldı. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı ekipler de sahil bandında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denetimler yaptı. Ekipler hem korona virüse karşı sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda hem de boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler helikopter, sahil güvenlik botu, dalış timleri ve drone ile sahilin tüm noktalarını inceledi. Denetimlerin bayram boyunca devam edeceği öğrenildi - İSTANBUL

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 04:50

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden sosyal mesafe uyarısı - Son Dakika
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