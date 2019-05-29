Son Dakika Haberleri: Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İstanbul Akvaryum'dan iş birliği
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İstanbul Akvaryum'dan iş birliği

33 dakika önce

İSTANBUL, DHA (Kurumsal Haberler) -Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İstanbul Akvaryum denizlerde güvenli ve emniyetli yüzme konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi için iş birliği yaptı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İstanbul Akvaryum'dan iş birliği, System.String[]

İSTANBUL, DHA (Kurumsal Haberler) -

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İstanbul Akvaryum denizlerde güvenli ve emniyetli yüzme konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi için iş birliği yaptı. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizlerde güvenlik ve emniyetin artırılmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı proje kapsamında İstanbul Akvaryum ile iş birliğine gitti. İstanbul Akvaryum'a Sahil Güvenlik Komutanlığı Alo 158 İhbar Hattı'nın yazılı olduğu can simidi ve akvaryumun çeşitli bölgelerinde konumlandırılan 'Çeken Akıntıdan Korunma Yöntemleri'ne ilişkin tanıtım materyalleri yerleştirildi.

Denizlerde güvenli ve emniyetli yüzme  konusunda bilinç yaratmayı hedefleyen proje ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi eşliğinde İstanbul Akvaryum'un uzman dalgıçları tarafından İstanbul Boğazı tema alanına bir adet can simidi indirildi.


Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ismi ve ihbar hattının yazılı olduğu can simidi ve İstanbul Akvaryum'un çeşitli bölgelerinde konumlandırılan tanıtım materyalleri ile denizlerde çok sık meydana gelen çeken akıntıdan korunma yöntemlerine ilişkin gelen ziyaretçilere bilgilendirme yapılacak.


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:15 Kaynak: DHA
Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul, Güncel
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