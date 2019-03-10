Sahil Güvenlik Komutanlığı Kaymakam Öner'i Ziyaret Etti
34 dakika önce
Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelini kabul etti.
Burhaniye
ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner
, Sahil Güvenlik Komutanlığı
personelini kabul etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı SG. Kıdemli Albay Gürkan Salih Karabacak
, beraberinde SG. Küçükkuyu
Karakol Komutanı Aytaç Bayırlı ve TCSG-905 Komutanı SG. Kıdemli Başçavuş Berkan Başaran ile Kaymakam Hüseyin Öner'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, Burhaniye Limanında konuşlanmış olan TCSG-905 botuyla ilgili çalışmalar, bölge ve sahillerin genel durumu gibi konular ele alındı. Kaymakam Hüseyin Öner, SG. Kıdemli Albay Gürkan Salih Karabacak ve beraberindeki heyete ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:48 Kaynak: İHA
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