Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan yönetmeliğe göre, komutanlıkta görev yapan subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ile uzman erbaşların kılık ve kıyafetine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Bunların dışında kalan devlet memurları, sözleşmeli personel ve işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine tabi olacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ile diğer eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, ilgili kurumunun kıyafet mevzuatında hüküm bulunmaması halinde, bu yönetmeliğe uyacak.

Kıyafetler üzerinde yönetmelikte izin verilenler haricinde hiçbir aksesuar, rozet, nişan, iğne, sembol ve benzeri taşınmayacak.

Hangi makam, kadro ve görevde bulunanların sivil kıyafet giyeceği, Sahil Güvenlik Komutanı'nın onayıyla belirlenecek.

Kadın personel, hamileliğini uzman doktor raporuyla belgeleyerek, hamileliği süresince sivil kıyafet giyebilecek.

Yurt dışı görevleri kapsamında, önceden farklı bir bildirim yapılmadıysa, uçak yolculukları dahil, personelin sivil katılacağı faaliyetlerde erkekler kravatlı takım elbise, kadınlar da takım elbisenin dengi uygun bir kıyafet giyecek.

Personelin sağlığı için gerekli olan tüm protez, tıbbi cihaz, alçı, sargı, diş teli ve benzeri üniforma ile kullanılabilecek. Ancak üniforma bu malzemelerin taşınmasını zorlaştırıyorsa üniformada gerekli kolaylıklar amirin izniyle sağlanacak. Durumun devam etmesi halinde sivil kıyafet giyilebilecek.

Göz bozukluğu ve tıbbi zorunluluk nedeniyle takılan gözlükler üniformalıyken kullanılabilecek.

Güneş gözlükleri dış mekanlarla sınırlı olmak üzere, günlük kullanımda, mesaide ve görevde kullanılabilecek. Ancak tören ve denetleme gibi birliğin tek tip görüntüyü sergilemesi gereken yerlerde kullanılmayacak.