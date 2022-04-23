Sahil Güvenlik Komutanlığı korveti 23 Nisan dolayısıyla ziyarete açıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı büyük korveti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul'da ziyarete açıldı.

Galataport'a yanaşan TCSG Güven (702) korvetinde çocuklar ve ailelerini görevli askeri personel karşıladı. Arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapan korveti gezenlere, gemideki yaşam ve personelin hangi şartlarda görev yaptığı anlatıldı.

Gemiyi gezen çocuklara hediyeler verildi.

Ziyarete çocuğu ve yeğeniyle gelen Sibel Kurtuluş, ilk kez bir arama kurtarma gemisi gördüklerini söyleyerek, "23 Nisanı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak çok güzel bir duygu. Her şey çocuklar ve geleceğin nesilleri için. Bugün de kızımızla gemiyi ziyaret etmekten mutlu olduk." dedi.

Mümin Kurtuluş, gemiyi ziyareti sırasında gurur duyduğunu, çocuklara bu tür duyguları aşılamak gerektiğini dile getirdi.

Gemiyi ziyaret eden 10 yaşındaki, Kayra Barış, "Arama kurtarma gemisine girmek çok güzel bir duygu. Geminin en çok helikopter alanı dikkatimi çekti." diye konuştu.

Ümit Çakır da çocuklarına farklı bir etkinlik yaptırmak için gemiyi gezdirdiklerini ve en çok komuta kademesinin dikkatlerini çektiğini söyledi.

11 yaşındaki Yiğit Ali Çakır da "Çok şey öğrendim gemiyi beğendim." dedi.

Özge Coşkun Candemir gemiyi gezmeye 60 günlük bebeği ile geldi.

Candemir, eşinin bu korvette görev yaptığını belirterek, "Çocukların milli ve manevi değerlerini bilmeleri açısından bu gezinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İleride çocukların gelecekteki kararlarını etkileyebileceği bir alan olarak görüyorum ve o yüzden iyi ki böyle bir etkinlik düzenlenmiş diyorum." diye konuştu.