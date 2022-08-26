Sahil Güvenlik Komutanlığı: 1406 düzensiz göçmen ve 15 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
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Sahil Güvenlik Komutanlığı: 1406 düzensiz göçmen ve 15 göçmen kaçakçısı yakalandı

26.08.2022 21:51
Sahil Güvenlik Komutanlığı: 1406 düzensiz göçmen ve 15 göçmen kaçakçısı yakalandı

SAHİL Güvenlik Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, 19-25 Ağustos tarihleri arasında 1406 düzensiz göçmen ve 15 göçmen kaçakçısının yakalandığı bildirildi.

SAHİL Güvenlik Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, 19-25 Ağustos tarihleri arasında 1406 düzensiz göçmen ve 15 göçmen kaçakçısının yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 19-25 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 45 olayda toplam 1406 düzensiz göçmen ve 15 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmış/kurtarılmıştır" denildi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahil Güvenlik Komutanlığı: 1406 düzensiz göçmen ve 15 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahil Güvenlik Komutanlığı: 1406 düzensiz göçmen ve 15 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
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