İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı 'ndan yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 29 Temmuz- 04 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 37 olayda toplam 1047 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı yakalanmış/ kurtarılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sahil Güvenlik Komutanlığı: 7 günde 1047 kaçak göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika

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