Sahil Güvenlik Komutanlığı: 7 günde 1047 kaçak göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sahil Güvenlik Komutanlığı: 7 günde 1047 kaçak göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı

06.08.2022 02:34
Sahil Güvenlik Komutanlığı: 7 günde 1047 kaçak göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı

SAHİL Güvenlik Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, 29 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında 1047 kaçak göçmen ve 6 göçmen kaçakçısının yakalandığı bildirildi.

SAHİL Güvenlik Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, 29 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında 1047 kaçak göçmen ve 6 göçmen kaçakçısının yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 29 Temmuz- 04 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 37 olayda toplam 1047 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı yakalanmış/ kurtarılmıştır" denildi.


YORUMLAR
500
İzmir'de 69 kaçak göçmen kurtarıldı, 19 kaçak göçmen yakalandı İzmir'de 69 kaçak göçmen kurtarıldı, 19 kaçak göçmen yakalandı Denizde alabora olan lastik bottaki balıkçı aranıyor Denizde alabora olan lastik bottaki balıkçı aranıyor
Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahil Güvenlik Komutanlığı: 7 günde 1047 kaçak göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:48 Milyoner'e katılan yarışmacıdan büyük gaf! Yanlışlıkla yaptığı işi söyleyip konuyu değiştirdi
00:22 Milli Takım'ın hocası Kuntz futbolseverleri sinirlendirdi! Türkiye yerine Almanya'yı tercih etti
00:20 Denetimden kaçmak isterken yakalanan sürücüye 4 ayrı suçtan 4 bin 500 TL ceza kesildi
00:15 Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta yapılan çifte indirim bu gece yarısından itibaren etkili olacak
00:07 Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt'u 6-1 mağlup etti
23:51 UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği kısmi seyircisiz oynama cezası 2 yıl ertelendi!
23:47 Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Ankara dahil 6 ilde sel ve su baskınları yaşanabilir
23:43 Madde bağımlısı şahıs döner bıçağıyla terör estirdi! Kıyafetlerini çıkartıp kendine zarar verdi
23:32 Fatih Terim, Didier Drogba'yı Bodrum'daki evinde misafir etti: Tevazun için teşekkür ederim evlat
23:03 Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 02:34:33. #1.12#
SON DAKİKA: Sahil Güvenlik Komutanlığı: 7 günde 1047 kaçak göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement