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Sahil güvenlik komutanlığı'ndan 'göçmen botuna müdahale' açıklaması

43 dakika önce

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir'in Dikili ilçesi Madra Çayı'nda düzensiz göçmen botuna uygunsuz müdahale edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, lastik göçmen botunun motor ve pervanesine yapılan müdahalenin sosyal medyada göçmenlere karşı şiddet...

Sahil güvenlik komutanlığı'ndan 'göçmen botuna müdahale' açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir'in Dikili ilçesi Madra Çayı'nda düzensiz göçmen botuna uygunsuz müdahale edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, lastik göçmen botunun motor ve pervanesine yapılan müdahalenin sosyal medyada göçmenlere karşı şiddet kullanıldığı yönünde yansıtıldığını bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, geçen Perşembe günü saat 06.30'da Sahil Güvenlik uçağı tarafından Madra Çayı önlerinde düzensiz göçmen botunun tespit edildiği hatırlatıldı. Olay yerine bir sahil güvenlik botunun sevk edildiği, saat 06.45 sıralarında düzensiz göçmen botuna yönelik durdurma manevralarına başlandığı bildirildi. Botun tüm uyarı ve yapılan manevralara rağmen durdurulamaması nedeniyle saat 06.52'de bir sahil güvenlik kontrol botunun daha görevlendirildiği kaydedilerek şöyle denildi:
"Her iki Sahil Güvenlik botu tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen şahıs, kullandığı botu durdurmayarak önleyici ve yanaşma manevralarına sürekli karşı koymuş ve bot üzerinde bulunan diğer düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye düşürecek manevralar yapmaya devam etmiştir. Durdurma manevraları esnasında göçmen botunda bulunan 1 düzensiz göçmen elinde bulunan bıçak ile Sahil Güvenlik Kontrol Botun şişme lastik tüplerini patlatmaya çalışmış başarılı olamayınca elindeki bıçağı denize atmış, yine diğer 1 düzensiz göçmen elindeki jiletle vücudunu çeşitli yerlerinden kesmek suretiyle kendini yaralamış, botta bulunan bebekleri denize atmakla tehdit ederek, Sahil Güvenlik personelini ve halat almak isteyen göçmenleri engellemiş, kendisine müdahale etmek isteyen birkaç göçmeni de darp etmeye çalışmıştır."
'YAKITI BİTTİKTEN SONRA ANCAK KONTROL ALTINA ALINDI'
Manevralar sırasında düzensiz göçmen botunda bulunan bir düzensiz göçmenin, Sahil Güvenlik kontrol botun sancak dıştan takma motorunda bulunan kabloları eliyle çekip kopardığı, yapılan müdahaleler sırasında bir Sahil Güvenlik personelinin ise dirseğinden hafif yaralandığı belirtilerek şöyle denildi:
"Yapılan tüm manevralara rağmen düzensiz göçmen botunun durmaması üzerine, botun motorunu ve pervanesini etkisiz hale getirerek hareketsiz bırakmak amacıyla açavela gönderleriyle (Bir deniz aracının bulunduğu yerden açılmasında kullanılan uzun sopalar) müdahale edilmiş, lastik göçmen botunun motor ve pervanesine yapılan bu müdahaleler sosyal medyada göçmenlere karşı şiddet kullanıldığı yönünde yansıtılmıştır. Düzensiz göçmen botu, yakıtı bittikten sonra ancak kontrol altına alınabilmiştir. Düzensiz göçmen sayısının fazla olması sebebiyle bölgeye ilave 1 Sahil Güvenlik botu daha sevk edilerek saat 09.10'da düzensiz göçmenler emniyetli bir şekilde Sahil Güvenlik botuna alınarak sahile intikal ettirilmişlerdir."
Mukavemet göstererek göçmen botunda bulunan diğer göçmenlerin ve çocukların hayatını tehlikeye sokan 3 düzensiz göçmen hakkında Dikili Cumhuriyet Savcılığınca yasal işlem başlatıldığı kaydedilirken, olaya ilişkin görüntüler de paylaşıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:18 Kaynak: DHA
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