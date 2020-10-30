İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de yer alıyor - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında 116 personel, 11 sahil güvenlik botuyla yer aldıklarını bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, arama kurtarma çalışmalarına 116 personel, 11 sahil güvenlik botu, 3 sahil güvenlik helikopteri ve bir dalış timiyle iştirak edildiği kaydedildi.