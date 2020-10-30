İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de yer alıyor - Son Dakika

İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de yer alıyor
30.10.2020 21:17
Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında 116 personel, 11 sahil güvenlik botuyla yer aldıklarını bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında 116 personel, 11 sahil güvenlik botuyla yer aldıklarını bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, arama kurtarma çalışmalarına 116 personel, 11 sahil güvenlik botu, 3 sahil güvenlik helikopteri ve bir dalış timiyle iştirak edildiği kaydedildi.
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