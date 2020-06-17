Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 38. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canalp, mesajında, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin, sahil ve kara sularının korunması ve güvenliğinin sağlanmasında, fedakarca görev yaptığını belirtti.

Komutanlığın, kurulduğu andan itibaren gemi, silah sistemi, helikopter ve gözetleme sistemlerini modernleştirerek görev etkinliğini arttırdığını ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik Komutanlığımız üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde sahil ve karasularımızın emniyetinin sağlanması, ulusal çıkarlarımızın korunması, denizlerimizde güvenlik ve can emniyetinin sağlanması, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadele, doğal afetlerde yardım, yasa dışı su ürünleri avcılığı ve deniz kirliliği ile mücadele, stratejik öneme haiz tesislerin korunması ve arama kurtarma görevlerini 38 yıldır başarı ile yerine getirmektedir.

Bugün olduğu gibi yarında teknolojik envanteri, harekat kabiliyeti ve donanımlı personeliyle milletimizi gururlandırmaya, üstlendiği tüm vazife ve sorumlulukları başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Bu duygularla Sahil Güvenlik Komutanlığımız 38. kuruluş yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, bu vesileyle Milletimizin huzur ve güveni ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını esirgemeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Pruvanız 'neta' olsun."