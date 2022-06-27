Sahil Güvenlik Komutanlığı, sel bölgesinde mahsur kalanları helikopterle kurtarıyor

Bu arada evinin çatısında mahsur kalan kadının, helikopterle kurtarılma anının yer aldığı görüntü de basınla paylaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketi nedeniyle mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızı emniyetli bölgelere tahliye etmek üzere çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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