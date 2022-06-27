Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kastamonu'nun Küre ilçesindeki sel bölgesinde rahatsızlanarak mahsur kalan vatandaşı helikopterle tahliye etti. Sel bölgesinde mahsur kalan vatandaş tahliye edildikten sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın tahliye edilme anının görüntüsü de paylaşıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Sahil Güvenlik Komutanlığı selde mahsur kalan vatandaşın tahliye edildiği anı paylaştı - Son Dakika

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