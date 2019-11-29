Son Dakika Haberleri: Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada bin 772 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada bin 772 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı

6 saat önce

Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada bin 772 düzensiz göçmenin yakalandığını ve bir göçmen kaçakçısının gözaltına alındığını bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada bin 772 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı, System.String[]

Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada bin 772 düzensiz göçmenin yakalandığını ve bir göçmen kaçakçısının gözaltına alındığını bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 22-28 Kasım'da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 50 olayda, bin 772 düzensiz göçmenin yakalandığı ve bir göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı kaydedildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:30 Kaynak: AA
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