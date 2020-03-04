Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği Resmi Gazete'de - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu muvazzaf ve sözleşmeli subay ile astsubayların atamalarına dair usul ve esasların belirlendiği Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstisnalar hariç olmak üzere, kadrosu olmayan bir görev yerine atama yapılamayacağı hükme bağlanan yönetmeliğe göre, personel meslek hayatları boyunca farklı hizmet bölgeleri arasında zorunlu atama işlemine tabi tutulacak.

Sahil Güvenlik Komutanı, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcıları, Sahil Güvenlik Bölge Komutanları ve amiraller, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca atanacak.

Amiraller haricinde Sahil Güvenlik Komutanlığı karargahında görevli başkanların atamaları İçişleri Bakanı tarafından, diğer subay ve astsubayların atamaları ise atamaya yetkili amirler tarafından yapılacak.

Geçici görevlendirme

Genel kolluk kuvvetleri arası geçici görevlendirmeleri düzenleyen yönetmelik hükümlerine göre, İçişleri Bakanı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında her kademedeki personel, geçici olarak görevlendirilebilecek. Bakan bu yetkisini il valilerine devredebilecek. Bu şekilde geçici görevlendirilen personel görevlendirildiği teşkilattaki personele sağlanan ilave mali haklardan görevlendirme süresince yararlandırılacak.



Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup subay ve astsubaylar, sahil güvenlik hizmetlerinden başka bir göreve atanamayacaklar ancak lüzum görüldüğü hallerde, ilgili mevzuat doğrultusunda İçişleri Bakanı tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı dışındaki devlet hizmetlerinde görevlendirilebilecekler.

Söz konusu personel için görev süresi bir yıl olacak, bu süre Bakanın onayı ile kısaltılabilecek veya uzatılabilecek.

Yönetmeliğe göre personelin atanacağı hizmet bölgesi derece ve süreleri, hizmet bölgelerinin genel gelişmişlik düzeyi, barınma imkanları, coğrafya ve iklim koşulları, eğitim imkanları, emniyet ve asayiş, sosyal ve kültürel imkanlar, sağlık imkanları, günlük yaşam, özlük haklarındaki farklılıklar, bölgenin atamaya esas bilgi formlarında istenilme düzeyleri, ulaştırma ve haberleşme imkanları dikkate alınarak belirlenecek.

Kara birliklerinin hizmet bölgeleri 1, 2 ve 3. derece, yüzer birlikler ise 4. derece olarak belirlendi.

İlk atamada kura



Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğine göre, statü değişikliği yapanlar hariç olmak üzere öğrenim, eğitim veya temel kurslarını bitiren personelin ilk görev yerlerine atamaları branş ve ihtisaslarına göre kurayla yapılacak.

Atama teklifleri, Bölge Komutanları, Sahil Güvenlik Hava Komutanı, Eğitim ve Öğretim Komutanı, Envanter ve Kontrol Merkezi Komutanı, İkmal Merkezi Komutanı ile merkez teşkilatında görevli başkanlar tarafından yapılacak.

Kadrosu olmayan görevler ile kadro artışı, emeklilik, istifa ve branş değişikliği gibi çeşitli nedenlerle atama dönemi dışında boşalan görev yerleri için personel atanması teklifinde bulunulamayacak.



Eşleri devlet kuruluşlarında çalışan personel

Eşleri devlet kuruluşlarında çalışan personel atamalarında, personelin eşlerinin görevi, emsallerine nazaran avantaj sağlamayacak şekilde göz önünde tutulacak. Talep ettikleri hizmet bölgelerine atamalarında, kadro ve görev ihtiyaçları ile personelin görev safahatı dikkate alınacak.

Personelin bulunduğu hizmet bölgesinde, eşlerinin atanabileceği görev yeri bulunmaması durumunda, personel ve eşlerinin birlikte çalışabilecekleri bir hizmet bölgesine atanma istekleri, kadro ve görev ihtiyaçları nispetinde karşılanacak.

Eşleri özel kurum ve kuruluşlarda çalışan personel

Eşleri özel kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin, atanma istekleri hizmet bölgesi süreleri dolmadan uygun görülmeyecek. Ancak söz konusu personelin eşiyle birlikte çalışabilecekleri bir hizmet bölgesine atamaları, emsallerine göre avantaj sağlamayacak şekilde kadro, rütbe ve görev ihtiyaçları ile safahatı göz önünde bulundurularak değerlendirilecek.

Tutuklu veya görevden uzaklaştırılanlar

Görevden uzaklaştırılmış veya tutuklu bulunanlardan, bu durumlarının devamı sebebiyle hizmetin aksamasına yol açacaklar, öncelikle atamalı bulundukları komutanlık emrine, bunun mümkün olmaması veya lüzum görülmesi halinde bir üst komutanlık emrine atanacak.