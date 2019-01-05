Sahil Güvenlik Komutanlığı Tarafından, 28 Aralık 2018-04 Ocak 2019 Tarihleri Arasında Gerçekleşen...
1 saat önce
IHAAW132529-ASA/05-01-2019- Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 28 Aralık 2018-04 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşen 13 olayda toplam 497 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.
IHAAW132529-ASA/05-01-2019
- Sahil Güvenlik Komutanlığı
tarafından, 28 Aralık
2018-04 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşen 13 olayda toplam 497 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. 05.01.2019 13: 25: 29 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:31 Kaynak: İHA
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