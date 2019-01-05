Son Dakika Haberleri: Sahil Güvenlik Komutanlığı Tarafından, 28 Aralık 2018-04 Ocak 2019 Tarihleri Arasında Gerçekleşen...

Sahil Güvenlik Komutanlığı Tarafından, 28 Aralık 2018-04 Ocak 2019 Tarihleri Arasında Gerçekleşen...

1 saat önce

IHAAW132529-ASA/05-01-2019- Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 28 Aralık 2018-04 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşen 13 olayda toplam 497 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Tarafından, 28 Aralık 2018-04 Ocak 2019 Tarihleri Arasında Gerçekleşen..., System.String[]
IHAAW132529-ASA/05-01-2019

- Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 28 Aralık 2018-04 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşen 13 olayda toplam 497 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. 05.01.2019 13: 25: 29 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:31 Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aralık, 3. Sayfa
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