Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları Seferihisar'da eğitim yaptı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığının deniz ve hava unsurları İzmir'in Seferihisar ilçesinde eğitim yaptı.

İzmir Valiliğinden alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot ve hava unsurlarının katılımıyla Seferihisar açıklarında eğitim faaliyeti yürütüldü.

Öte yandan, bölgede herhangi bir arama kurtarma çalışması olmadığı öğrenildi.