Son Dakika Haberleri: Sahil Güvenlik Komutanlığına memur alınacak
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Sahil Güvenlik Komutanlığına memur alınacak

6 saat önce

Sahil Güvenlik Komutanlığı çeşitli branşlarda açıktan atama yoluyla 14 devlet memuru alımı yapacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığına memur alınacak, System.String[]

Sahil Güvenlik Komutanlığı çeşitli branşlarda açıktan atama yoluyla 14 devlet memuru alımı yapacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere 12 farklı branşta açıktan atama yoluyla 14 devlet memuru alınacak.

Başvurular, 25 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında sadece "www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu" adresinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvurularda 2018 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü kullanılacak.

Başvuru sonuçları adaylara "www.sg.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Müracaatları uygun görülen adaylar arasından ilandaki kılavuzda belirlenmiş merkezi sınav notuna göre en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak kontenjan miktarının 10 katı aday mülakat sınavına katılmaya hak kazanacak.

Mülakat sınavına çağrılacak adaylar, 13 Aralık'tan sonra "www.sg.gov.tr" adresinden duyurulacak.

Başvuruya ilişkin branşlar, alım şartları ve diğer detaylara ilişkin bilgilere komutanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Devlet Memuru, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:30 Kaynak: AA
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