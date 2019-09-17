Sahil Güvenlik Komutanlığına personel alımı

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığına 5 branşta 240 uzman erbaş alımı yapılacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki duyuruya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere uzman erbaş olarak 90 motorcu, 30 ikmal (aşçı), 80 şoför, 20 kurbağa adam ve 20 dalıcı belgeli kurbağa adam alınacak.

Başvurular, 19 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de sona erecek. Başvurular, belirtilen tarihlerde sadece "https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılacak.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Başvuru sonuçları adaylara, "www.sg.gov.tr" internet adresi üzerinden ilan edilecek.

Adayların başvuru şartlarının yer aldığı kılavuza yine aynı internet sitesinden ulaşılabilecek.