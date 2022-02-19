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Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada bin 683 göçmen yakalandı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada bin 683 göçmen yakalandı

19.02.2022 12:20
Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada bin 683 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 11-17 Şubat arasında gerçekleşen 32 olayda bin 683 göçmen ve 28 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 11-17 Şubat arasında gerçekleşen 32 olayda bin 683 göçmen ve 28 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, 11-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 32 olayda bin 683 düzensiz göçmen ve 28 göçmen kaçakçısı şüphelisinin yakalandığı açıklandı.

Komutanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 11-17 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 32 olayda toplam bin 683 düzensiz göçmen ve 28 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmış/kurtarılmıştır." - ANKARA

Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada bin 683 göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada bin 683 göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada bin 683 göçmen yakalandı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Twitter, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada bin 683 göçmen yakalandı - Son Dakika


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