Sahil Güvenlik Komutanlığından sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahil Güvenlik Komutanlığından sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığından sağlık çalışanlarına alkışlı destek

7 saat önce

Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin alkışlı desteği Sahil Güvenlik gemilerinin siren çalması ANKARA - Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak özverili çalışmalarıyla gece gündüz demeden görevinin başında olan sağlık çalışanlarımızı selamlıyoruz.

Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin alkışlı desteği

Sahil Güvenlik gemilerinin siren çalması ANKARA - Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak özverili çalışmalarıyla gece gündüz demeden görevinin başında olan sağlık çalışanlarımızı selamlıyoruz.

Sahil Güvenlik Komutanlığından sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:12 Kaynak: AA

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