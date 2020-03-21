Sahil Güvenlik Komutanlığından sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Sahil Güvenlik gemilerinin siren çalması ANKARA - Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak özverili çalışmalarıyla gece gündüz demeden görevinin başında olan sağlık çalışanlarımızı selamlıyoruz.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı