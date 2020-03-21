Sahil Güvenlik Komutanlığından sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

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Sahil Güvenlik Komutanlığından sağlık çalışanlarına alkışlı destek
7 saat önce
Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin alkışlı desteği Sahil Güvenlik gemilerinin siren çalması ANKARA - Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak özverili çalışmalarıyla gece gündüz demeden görevinin başında olan sağlık çalışanlarımızı selamlıyoruz.
Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin alkışlı desteği
Sahil Güvenlik gemilerinin siren çalması ANKARA - Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak özverili çalışmalarıyla gece gündüz demeden görevinin başında olan sağlık çalışanlarımızı selamlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:12 Kaynak: AA
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