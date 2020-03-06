Sahil Güvenlik Komutanlığından Silivri açıklarında yanan tekneyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahil Güvenlik Komutanlığından Silivri açıklarında yanan tekneyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığından Silivri açıklarında yanan tekneyle ilgili açıklama Açıklaması

6 saat önce

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, sahil güvenlik botlarının olay mahallinde olmasına rağmen İstanbul Silivri açıklarında yanan tekneye müdahale etmedikleri yönündeki iddiaların tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğu bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından Silivri açıklarında yanan tekneyle ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, sahil güvenlik botlarının olay mahallinde olmasına rağmen İstanbul Silivri açıklarında yanan tekneye müdahale etmedikleri yönündeki iddiaların tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğu bildirildi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, bir internet haber sitesinde yabancı bayraklı donanma gemisi özel teknede çıkan yangına müdahale ederken Sahil Güvenlik Komutanlığının ne yaptığını sorgulayan haber yayımlandığı belirtildi.

Haberde, seyir halindeyken yangın çıkan özel tekneye Sahil Güvenlik Komutanlığınca müdahale edilmediği yönünde asılsız, mesnetsiz, gerçeklikten uzak ve kamuoyu nezdinde kurumu itibarsızlaştırmaya çalışan ifadelerin yer aldığı kaydedildi.

Haberle ilgili bilgilerin yer verildiği açıklamada, "3 Mart'ta saat 12.15'te Silivri sahili 13,5 deniz mili güneyinde, trafik ayrım düzeni içinde bir teknede yangın çıktığı ihbarının alınması üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile müştereken kurtarma faaliyetine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bölgede seyir halinde olan ve en yakın mesafedeki (8 mil) Sahil Güvenlik Emniyet Timi (SAGET) botunun derhal olay yerine sevk edildiği ve müteakiben 3 sahil güvenlik botunun daha görevlendirilerek toplam 4 sahil güvenlik botunun en kısa sürede bölgeye intikal ettiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SAGET botunun saat 12.35'te olay mahalline varmasını müteakip teknede bulunan kişilerin Karadeniz'den Ege'ye intikal halinde olan yabancı bayraklı donanma gemisi tarafından alındığı tespit edilmiştir. Müteakiben yabancı bayraklı donanma gemisinde bulunan 3 sağ, 2 cansız beden olmak üzere toplam 5 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak sahile intikal ettirilmiş ve sağlık ekiplerine teslim edilmiştir.

Olayla ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Haberde yabancı bayraklı donanma gemisinin kazazedeleri kurtarırken sahil güvenlik botlarının olay mahallinde olduğu ancak olaya müdahale etmediği yönündeki iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır."

İstanbul, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:36 Kaynak: AA
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