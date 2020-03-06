Sahil Güvenlik Komutanlığından yanan tekneyle ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sahil Güvenlik Komutanlığından yanan tekneyle ilgili açıklama - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığından yanan tekneyle ilgili açıklama

6 saat önce

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Silivri açıklarında yanan tekneye müdahale edilmediği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yanan tekneyle ilgili açıklama, System.String[]

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Silivri açıklarında yanan tekneye müdahale edilmediği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.


Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Silivri sahili açıklarında bir teknede yangın çıktığı ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile müşterek kurtarma faaliyetine başlandığı ve 4 Sahil Güvenlik botunun en kısa sürede bölgeye intikal ettiği belirtildi. Tekneye müdahale edilmediği iddialarının asılsız olduğu kaydedilen açıklamada, "Yabancı bayraklı bir donanma gemisi özel bir teknede çıkan yangına müdahale ederken Sahil Güvenlik Komutanlığının ne yaptığını sorgulayan bir haber yayınlandı. Söz konusu haberde seyir halindeyken yangın çıkan özel tekneye Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından müdahale edilmediği yönünde asılsız, mesnetsiz, gerçeklikten uzak bilgilerle kamuoyu nezdinde kurum itibarsızlaştırmaya çalışıldı. 3 Mart 2020 tarihinde saat 12.15'te Silivri sahili 13,5 deniz mili güneyinde trafik ayrım düzeni içerisinde bir teknede yangın çıktığı ihbarının alınması üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile müştereken kurtarma faaliyetine başlanmıştır. Bölgede seyir halinde olan ve olay mahalline en yakın mesafedeki (8 mil) Sahil Güvenlik Emniyet Timi Botu (SAGET) derhal olay yerine sevk edilmiş ve müteakiben 3 Sahil Güvenlik botu daha görevlendirilerek toplam 4 Sahil Güvenlik botunun en kısa sürede bölgeye intikal etmesi sağlanmıştır. SAGET botunun saat 12.35'te olay mahalline varmasına müteakip teknede bulunan kişilerin Karadeniz'den Ege'ye intikal halinde olan yabancı bayraklı donanma gemisi tarafından alındığı tespit edilmiştir. Müteakiben yabancı bayraklı donanma gemisinde bulunan 3 sağ, 2 cansız beden olmak üzere toplam 5 kişi Sahil Güvenlik botuna alınarak sahile intikal ettirilmiş ve sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Olayla ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Haberde, yabancı bayraklı donanma gemisinin kazazedeleri kurtarırken Sahil Güvenlik botlarının olay mahallinde olduğu ancak olaya müdahale etmediği yönündeki iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır" denildi. - ANKARA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Silivri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:09 Kaynak: İHA
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