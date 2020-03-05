Sahil Güvenlik Komutanlığından yeni tanıtım filmi - Son Dakika
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yeni tanıtım filmi

6 saat önce

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, "Gücümüz, azmimiz ve cesaretimiz hiçbir zaman tükenmeyecek" başlığıyla yeni bir tanıtım filmi yayınlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, "Gücümüz, azmimiz ve cesaretimiz hiçbir zaman tükenmeyecek" başlığıyla yeni bir tanıtım filmi yayınlandı.

Komutanlığın sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımda, Komutanlığın Türkiye'nin yüz ölçümünün yarısı büyüklüğünde bir sorumluluk alanına sahip olduğu belirtilerek, faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Komutanlığın yaptığı çalışmalardan görüntülerinin de yer aldığı yaklaşık 7 dakikalık paylaşımda, "Denizlerimizde her an göreve hazırız. Gücümüz, azmimiz ve cesaretimiz hiçbir zaman tükenmeyecek." ifadelerine yer verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yeni tanıtım filmi

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:21 Kaynak: AA
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