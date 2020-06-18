Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Bilgin, mesajında, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin sahil ve karasularının emniyetinin sağlanmasında ve milli çıkarların korunmasında en büyük güvencenin Sahil Güvenlik Komutanlığı olduğunu belirtti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının denizlerin koruyucu kalkanı olduğunu, üstlenmiş olduğu görev ve sorumluluklarının, her kademedeki nitelikli ve donanımlı personeliyle bugün olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edeceğini vurgulayan Vali Bilgin, şunları kaydetti:

"Mavi vatan denizlerimizin koruyucu kalkanı Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için bugün; fedakarlık ve mücadelelerle dolu, her zaman iyi ve daha güzeli arayacağı, duraksamaya tahammülü olmadan yürüyeceği, dünyada örnek alınan Sahil Güvenlik Komutanlığı olma yolunda ilk adımın atıldığı kuruluş günüdür. Bu duygularla, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 38. kuruluş yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor ve değerli mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum. Milletimizin huzur ve güveni ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını esirgemeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."