Sahil Güvenlik Komutanlığının

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında İzmir ve Muğla'da deniz dibi temizliği yapıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme, Bodrum, Marmaris ve Kuşadası ilçelerinde Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri tarafından deniz altı ve çevre temizliğiyle ilgili çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Dalgıçlar tarafından denizlerden çıkarılan atıklar, deniz kirliliğine dikkat çekmek üzere düzenlenen stantlarda sergilendi.