Sahil Güvenlik Komutanlığının Kuruluş Yıldönümünde Vali Aziz Yıldırım'a Ziyaret - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığının 39. kuruluş yıldönümünde TCSG-88 Komutanı SG Yüzbaşı Burak Akanpınar, Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yıldırım; "Sahil Güvenlik Komutanlığı, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadele, doğal afetlerde yardım, yasa dışı su ürünleri avcılığı ve deniz kirliliği ile mücadele, stratejik öneme haiz tesislerin korunması, arama kurtarma görevleri gibi kritik görevleri de ifa ederek Türkiye'nin denizlerdeki hakimiyetinde çok önemli rol oynayan kuruluşlardan biridir.

Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 39. yıldönümünü içtenlikle kutluyor ve değerli mensuplarına başarılar diliyorum. " dedi.